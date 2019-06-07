Sessiz katil: Ölümcül chytrId mantarı

Dünyada sessiz bir katil dolaşıyor. Sinsice yaklaşıyor ve seri bir şekilde öldürüyor. Adeta “suda yürüyor” ve izini belli etmiyor. Ölümcül chytrid mantarından bahsediyoruz. Dünya üzerindeki birçok amfibi türünün ölümünden sorumlu ama durumun vahameti yeni yeni anlaşılıyor. Science dergisinde geçen mart ayında yayımlanan bir çalışma, chytrid mantarlarının, 1965’ten 2015’e kadar dünya çapında en az 501 amfibi türünü ekolojik stres altına soktuğunu ve popülasyonlarının azalmasına neden olduğunu ortaya koyuyor. Üstelik nesli tükenen türlerin yüzde 90’ı da bu katil mantardan etkilenmiş durumda.

Londra’da University College’de hastalık ekoloğu Stephen Price, söz konusu mantarın küresel etkilerini görmenin çarpıcı olduğunu söylüyor. Price, “Bu mantarları apokaliptik filmlerde aniden ortaya çıkıp insanlığı yok eden patojenlere benzetiyor ama bu sefer enfekte olan insanlar değil, kurbağalar. Chytrid mantarları normalde toprakta ve suda yaşıyor buradaki ölü organik maddeleri parçalayarak hayatta kalıyorlar. Bu mantar, amfibi türlerinin derisine saldırıyor, tuz ve su seviyelerini uygun şekilde düzenlemelerini önlüyor; sonuçta hayvanların kalplerinin durmasına neden oluyor. Suya temas anında bulaşıyor ve eğer koşullar uygunsa, mantar haftalarca, hatta aylarca taşıyıcısında barınabiliyor” diyor. Simon Fraser Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan biyolog Dan Greenberg, “Bazı açılardan, mükemmel bir salgın tarifi” diyor ve ekliyor: “Bu mantar, insan için bir patojen olsaydı, bir zombi filminde olurduk.”