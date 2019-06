Kadınlar sıcakta daha iyi düşünüyor

Amerikalı araştırmacı Tom Y.Chang ve Alman bilim insanı Agne Kajackaite sıcaklığın zihinsel yeti üzerindeki etkisini inceledi. Araştırmaya 500 erkek ve kadın üniversite öğrencisi katıldı. Katılımcılara üç farklı görev verildi. Birincisinde 5 dakikada, mümkün olduğu kadar çok sayıyı akıldan toplamak zorundaydılar. İkincisinde ise 10 harfle, 5 dakika içinde mümkün olduğu kadar çok kelime türettiler. Son aşamada ise bilişsel düşüncenin test edilebilmesi için hileli matematik sorusu soruldu. Ve bu testler sırasında oda sıcaklığı 16 ila 33 derece arasında değişti. Bu şekilde sıcaklığın zihinsel yeti üzerinde etkisi ölçüldü. Erkeklerin en başarılı olduğu sıcaklığın 20 derecenin altındaki sıcaklık olduğu tespit edildi. Kadınlar artan sıcaklıkla birlikte daha başarılı olurken en iyi sonuçlar 30-33 derece arasındaki sıcaklıklarda alındı. Ancak bilişsel düşüncede durum farklı. Burada hızlı yanıtlamaktan çok düşünme önemli olduğu için iki cinsiyette de sıcaklığın önemi olmadı. Araştırmacılar sıcaklığın zihinsel yeti üzerinde etkili olması nedeniyle, kadınların çalıştığı büro vb. işyerlerinin daha iyi ısıtılmasını öneriyorlar.



Battle fort he thermostat: Gender and the effect of temperature on cognitive performance, PLOS ONE, 22.05.2019