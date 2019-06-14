10.000 yıllık sakızdan DNA elde edildi

1990’lı yıllarda henüz ilkel DNA’yı ayrıştırmaya yarayan teknikler yoktu. Son araştırmayla elde edilen sonuçlar, sakızdan çıkarılan DNA’nın sahipleri olan insanların İsveç’teki ve Avrupa’daki diğer erken mezolitik dönemi avcı ve toplayıcılarla yakın akraba olduklarını gösteriyor. Ancak aletleri günümüzde Rusya’nın bulunduğu topraklarda görülen tekniklerle üretilmişti. Araştırmacılar İsveç’teki avcıların, Rusya bölgesiyle ilişkilerini daha önceleri de tahmin etmişlerdi, son araştırmayla bu tahmin kanıtlanmış oldu. “Bu ilkel sakızlardan alınan DNA o tarihlerdeki insanların kökeni ve göçleri hakkında bilgi vermek dışında, sosyal ilişkileri, hastalıkları ve yiyecekleriyle ilgili bilgi vermesi açısından büyük bir önem taşıyor” diyor araştırmacılar.