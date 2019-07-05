Yapay zekâ evrenimizin 3D kopyasını oluşturdu

Yeni sinir ağı, birkaç dakika süren en hızlı simülasyon yöntemlerine kıyasla simülasyonları 30 milisaniyede tamamlayabiliyor. Ağ aynı zamanda mevcut en hızlı modele kıyasla yüzde 2,8 ile daha az hata oranına sahip.

Evren, gezegenimizden birkaç ışık yılı uzakta bulunan bulutsular, yıldızlar ve başka galaksilerle dolu. Araştırmacılar bu uçsuz bucaksız âlemi olduğu gibi görüntülemek için yapay zekâyı kullandılar. Simülasyon şaşırtıcı derecede iyi olsa da hiç kimse yapay zekânın bunu nasıl başardığını tam olarak anlayamadı.

Araştırmacılar, 24 Haziran tarihli yeni simülasyonu Ulusal Bilimler Akademisi Bildirileri’nde yayımladılar. Amaç, evrenin başlangıcına dair farklı koşulları simüle etmek için kozmosun sanal bir versiyonunu oluşturmaktı. Sonuç beklenenden çok daha iyi oldu: Evrenin ilk yapay zekâ simülasyonu gerçek gibi görünüyordu ve tam anlamıyla gizemliydi. Çünkü yapay zekânın bunu nasıl başardığını kimse çözememişti.



Evreni simüle etmek

Evrenin muazzam yaşı ve ölçeği göz önüne alındığında, oluşumunu anlamak hayli zor. Astrofizikçilerin elindeki bilgisayar modellemesi gibi geleneksel modeller, çok fazla hesaplama gücü ve zamanı gerektiriyor. Çünkü astrofizikçilerin hangisinin en muhtemel gerçek senaryo olduğunu belirlemek için farklı parametreleri ayarlayarak binlerce simülasyon yapması gerekebiliyor.

New York'taki Hesaplamalı Astrofizik Merkezi’nden teorik astrofizikçi ve çalışmanın da ortak yazarı olan Shirley Ho ve meslektaşları, süreci hızlandırmak için “derin sinir ağı” yarattı. Derin Yoğunluk Yer Değiştirme Modeli (D3M) olarak adlandırılan bu sinir ağı, verilerdeki ortak özellikleri tanımak ve bu verilerin nasıl işleneceğini "öğrenmek" için tasarlandı. D3M ile araştırmacılar, evrenin yüksek hassasiyetli geleneksel bilgisayar modelinden 8.000 simülasyon oluşturdu. D3M, bu simülasyonların nasıl çalıştığını öğrendikten sonra araştırmacılar, 600 milyon ışıkyılı uzaklıktaki sanal, küp şeklindeki bir evrenin yepyeni, daha önce hiç görülmemiş bir simülasyonunu kullandılar. (Gerçek gözlemlenebilir evren, yaklaşık 93 milyar ışık yılıdır.)

Sinir ağı, tıpkı eğitim için kullandığı 8.000 simülasyonlu veri setinde olduğu gibi, bu yeni evrende simülasyonlar yapabiliyordu. Simülasyonlar, yerçekiminin evrenin oluşumundaki rolüne odaklandı. Ho, araştırmacıların sanal evrendeki karanlık madde miktarı gibi yepyeni parametreleri çeşitlendirdiğinde, D3M'nin halen karanlık maddenin nasıl ele alınacağı konusunda eğitilmemesine rağmen simülasyonları idare edebildiğini söyledi.



Bilgisayarlar ve kozmoloji

Ho, D3M'nin bu özelliğinin gizemini halen koruduğunu belirtti. Simülasyon, hesaplama bilimi kadar kozmolojide de merak uyandırıyor. Bu modelin aynı zamanda evrenin kökenleriyle ilgilenen araştırmacılara da zaman kazandırabileceği ifade edildi.

Yeni sinir ağı, birkaç dakika süren en hızlı simülasyon yöntemlerine kıyasla simülasyonları 30 milisaniyede tamamlayabiliyor. Ağ aynı zamanda mevcut en hızlı modele kıyasla yüzde 2,8 ile daha az hata oranına sahip. Araştırmacılar şimdi yeni sinir ağındaki diğer parametreleri değiştirmeyi planlıyor, hidrodinamik veya akışkan ve gazların hareketi gibi faktörlerin evrenin oluşumunu nasıl şekillendirdiğini inceliyorlar.



Derleyen: Batuhan Sarıcan

https://www.livescience.com/65832-ai-creates-model-universe-mysteriously.html