Instagram'da hikayeleri gizli gizli izleyeceğiniz site

Stories Watch isimli site sayesinde istediğiniz kişilerin hesaplarında bulunan hikayeleri izleyebilirsiniz ve isminiz görünmeyebilir. Tabii ki her şey de bununla sınırlı değil. Daha önce bir hikaye görüp hikayeyi kaydetmek istediniz mi? Cevabınız evetse bundan sonra bu özelliğin de bir hayal olmadığını söyleyebiliriz.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Aklınıza “Özellik çok güzel de şimdi kim root’la ya da Jailbreak’le uğraşacak” şeklinde sorular geldiyse bu soruların hepsini unutabilirsiniz çünkü sistem yalnızca tek bir şeyi gerektiriyor, o da internete girebileceğiniz bir cihaz. Stories Watch isimli site aracılığıyla istediğiniz kişilerin hikayelerini gizlice izleyebilir ve indirebilirsiniz. Denemek için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Webtekno