Playstation 5'in çıkış tarihi belli oldu!

Oyun dünyasının merakla beklediği açıklama nihayet geldi. Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 5 (PS5) oyun konsolunun satışa sunulacağı tarihi resmen duyurdu. Sony Entertainment Başkanı ve CEO’su Jim Ryan’ın şrketin blog sayfasından yaptığı açıklamaya göre PlayStation’un yeni model PS5, 2020 yılının son çeyreğinde piyasaya çıkacak.

2013 yılında çıkan PlayStation 4 (PS4) ve 2016 yılında piyasaya sürülen PS4 Slm ve PS4 Pro’dan sonra gelen ilk model olacak olan PS5, birçok yenilikle birlikte gelecek.

PS5’de dokunma hissiyle oyun deneyimini daha da geliştirdiklerini belrten Ryan’ın verdiği bilgiye göre PlayStation 5’in yeni DualShock oyun kontrolöründe dokunmatik ekran ve butonlar yer alacak. Sony’nin bu yılın başında tescil ettirdiği tasarıma ve bu tasarıma göre LetsGoDigital'n yaptığı çalışmaya göre PlayStation 5’in görünümünün ise şöyle olması bekleniyor:

İKİ BÜYÜK YENİLİK

Yapılan açıklamaya göre PlayStation 5’in yeni kontrol cihazında iki önemli yenilik bulunuyor. Bunlardan ilki PS5’e gelen ‘haptic’ dokunma sistemi olacak. Bu yeni teknolojiyle kontrol cihazında bulunan ‘haptic’ sensörleri sayesinde kullanıcılar, dokunma süresi ve şiddetine göre farklı tepkiler alabilecek. Ryan’ın açıklamasına göre PlayStation 5’tek bu sistem, oyuncuların bir yarış esnasında duvara çarptığında veya bir futbol maçında kl mücadeleye girdiğinde, yaşadığı “titreme” deneyimini daha gerçekçi bir şekilde sunacak. Yine otomobil yarışlarında aracın sürüldüğü zemine (çamur, toprak, asfalt, çim...vs) göre oyun koluyla farklı tepkiler alınabilecek. PS5 ile gelen bir diğer önemli yenilik ise tetikleme düğmelerinde (L2 / R2) olacak. Sony’nin yeni nesil oyun konsolundak oyun kollarında L2 ve R2 gibi düğmeler yerine oyun geliştirici şirketler tarafından programlanabilir olan yeni nesil sensör yer alacak. Böylece oyuncular, ellerinde ok ve yay yokken de el hareketiyle ok atabilecek. Yine bir arazi aracının hızını arttırmak için el hareketlerini kullanabilecek.