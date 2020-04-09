Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı!

09 Nisan 2020 Perşembe, 21:36

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Johnson’ın iyileşme sürecinde hastanede tedavi görmeye devam edeceği ve moralinin iyi olduğu belirtildi. Johnson, Londra’daki St. Thomas hastanesinde tedavi görüyor.

SEVGİLİSİ DE SEMPTOM GÖSTERMİŞTİ

İngiltere Başbakanı Johnson’ın hamile olan sevgilisi Carrie Symonds corona virüsü semptomları gösterdiğini açıklamıştı.

Johnson'ın 32 yaşındaki hamile sevgilisinin bu açıklaması yürekleri ağza getirmişti. Carrie sosyal medyadan yaptığı açıklamada, geçtiğimiz haftayı corona virüsü semptomları nedeniyle yatakta geçirdiğini belirtmişti. 7 günlük bir dinlenmenin ardından şu an kendini daha güçlü hissettiğini belirten Carrie düzelme sürecinde olduğunu ifade etmişti. Carrie mesajında corona için test yaptırma ihtiyacı duymadığını da bildirmişti.