Borsa İstanbul'da devreler kesildi

13 Mart 2020 Cuma, 12:29

Borsa İstanbul dün devre kesicinin taban ve tavan fiyattan yüzde 20 aşağı veya yukarı değil artık yüzde 10 aşağı veya yukarı durumda uygulamaya alınacağını duyurdu. Bugünkü ilk uygulamada Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun tüm bildirimleri devre kesici ile ilgili oldu.

Analistlerin piyasaları sakinleştirmek, panik durumunu engellemenin amaçlandığını belirttiği devre kesici uygulamasıyla hem hızlı düşüşlerin hem de hızlı yükselişlerin zamana yayılması da hedeflendi. Devre kesici üzerine bir de 30 dakika olarak verilen süre alıcılara fırsat da yaratmayı sağlıyor.

Borsa İstanbul’un sert hareketler sonrası önlem için uyguladığı devre kesicide yapılan değişiklik bu sabah saat 11:15’e kadar tam 462 kere çalıştı.

BANKALARDA YUKARI YÖNLÜ KESİCİ

Bugün uygulama aslında yatırımcının da az da olsa geri gelmesini sağladı. Banka hisseleri yukarı yönlü hareketleri dolayısıyla devre kesici uygulamasıyla karşılaştı. Bankacılık endeksi yüzde 4.7 yukarıda. Borsa İstanbul da yönünü yukarıya döndü. Saat 11:15 itibariyle yükseliş yüzde 2 seviyelerinde.

Güne yüzde 0,02 artışla yatay başlangıç yapan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, sonrasında dakikalar içerisinde gelen satışlarla kaybını yüzde 1,5'in üzerine taşıdı. Borsa ardından yeniden yükselişe geçti. Şu ana kadar en yüksek 96.400 seviyeleri test etildi.

Devre Kesici Uygulaması (Otomatik Seans Durdurma Sistemi); Sürekli İşlem Bölümü'nde fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemlerin geçici süre durdurulması ile emir toplama aşamasına alınması durumudur.