Borusan Contemporary #evdesanatlakal diyor
Borusan Contemporary, sergilerini ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki eserleri internet üzerinden ziyarete açıyor.
Borusan Contemporary dijital platformlar aracılığıyla sanat izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Sanatseverler, Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’ndaki eserleri internet sitesi ve Google Arts & Culture platformu üzerinden evlerinin konforunda izleyebilecekler.
Bu kapsamda, Borusan Contemporary’de 13 Eylül 2020 tarihine kadar sergilenmeye devam edecek olan video sanatının öncüismi Bill Viola’nın İstanbul’daki ilk kişisel sergisi Bill Viola: Geçici, hazırlanan dijital sergi rehberi üzerinden izlenebilecek. Rehber üzerinden, sergide yer alan videoların fotoğraflarını görüntüleyerek, eserler hakkında ayrıntılı bilgi almak mümkün. Bill Viola Dijital Sergi Rehberi’ne buradan ulaşılabilir: bit.ly/dsr01bv
Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu’nda yer alan eserler ise Borusan Contemporary internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor. Sanatseverler beğendikleri eserleri sosyal medya üzerinden #EvdeSanatlaKal etiketiyle @borusancontemporary ve takipçileri ile paylaşabilirler.
Ayrıca Borusan Contemporary’nin Google Arts & Culture sayfası üzerinden Mika Tajima: Esir, Uvertür: Borusan Sanat Çağdaş Koleksiyonu’ndan Seçki, Üvercinka ve Universal Everything: Akışkan Bedenler isimli geçmiş dönem sergileri de izlenebilir: bit.ly/borusanGAC
Ayrıca Borusan Contemporary Blog üzerinden misafir küratörler, koleksiyon sanatçıları ve koleksiyondaki işler üzerine hazırlanan yazı ve röportajlar takip edilebilir: bit.ly/ContemporaryBlogTR
Video Haberler
- Karantinadan 'levha' kılığında kaçtı
- CHP'li vekilin önü emniyet güçleri tarafından kesildi
- Rekortmen dalgıç görüntüledi: İlk defa karşılaştım
- Para çekmek için PTT'ye koştular! Uyarıları dinlemediler
- CHP'den 'bağış' yanıtı!
- Zonguldak Belediye Başkanı can kaybını açıkladı
- Kılıçdaroğlu'ndan parti teşkilatına talimat
- CHP'li vekilin Meclis'teki konuşması AKP'lileri kızdırdı
- ABD'de korkunç görüntüler! Doktorların yardım çığlığı
- Azrail kostümü giyip halkın arasına karıştılar