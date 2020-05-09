Bu kitabı dağıttılar: Sağcılar Allah topluluğu, solcular şeytan topluluğu

09 Mayıs 2020 Cumartesi, 09:18

Birgün'de yer alan habere göre, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 12 bin kitap satın olarak dağıttı. Satın alınan 12 bin kitaptan dört bininin “Sağcıların Allah topluluğu, solcularınsa şeytan topluluğu olduğu" gibi skandal ifadelerin yer aldığı “Diriliş Neslinin Amentüsü” kitabı olduğu ortaya çıktı. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda yer alan bilgilere göre müdürlük, Sezai Karakoç'a ait üç farklı kitaptan dörder bin adet olmak üzere toplam 12 bin adet kitap alımı için 18 Şubat’ta ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı pazarlık usulü yönetimiyle düzenlenen ihale 290 bin TL teklif veren Kitap Rengi Kitapevi ve Yayınevi Hizmetleri Şirketi'nde kaldı ve 2 Mart’ta da sözleşme imzalandı.



MEB DE TAVSİYE ETTİ

Müdürlüğün dört bin adet satın aldığı Karakoç'un “Kuran’da sağcılar; Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk olarak vasıflandırılmıştır” denilen kitabının Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere ve öğretmenlere tavsiye ettiği kitaplar listesinde de yer aldığı öğrenildi.

Sağ ve sol kavramlarının olmadığı dönemde Kuran'da sağ ve solun tanımlandığını ileri süren kitapta yer alan ifadelerden bazıları şöyle:

“İnsanları da şöyle bölümlüyorum: Hakikate uyanlar; sağcılar, karşı çıkanlar; solcular, bu uğurda bütün çıkarlarını hatta canlarını feda edenler, hakikat yarışçıları, öncüler. İşte bu anlamda sağcıyım. Batılı anlamda sağcılık solculuktur benim gözümde. Gerçek sağ, Kuranda tanımlanmıştır. ‘Kuran’da sağcılar; Allah topluluğu, solcular da şeytan topluluğu olarak, sağcıların topluluğu uğurlu topluluk, solcu topluluk da uğursuz topluluk’ olarak vasıflandırılmıştır.”

İhale ilanındaki bilgilere göre, “Karakoç’un Gün Doğmadan isimli kitabından bin adeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara, üç bin adeti Gençlik ve spor İstanbul İl Müdürlüğü’ne, Diriliş Neslinin Amentüsü isimli kitabın iki bin adeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara, iki bin adeti Gençlik ve spor İstanbul İl Müdürlüğü’ne İnsanlığın Dirilişi adlı kitabın bin adeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara, üç bin adeti Gençlik ve spor İstanbul İl Müdürlüğü’ne” teslim edildi.