Bu manşetleri kim attı
Yandaş basında çıkan iddialara son bir buçuk yılda yaptığımız manşetler ve haberlerle yanıt veriyoruz. Bu tablo gösteriyor ki FETÖ’yle mücadelede hiçbir gazete Cumhuriyet’i geçemez!..
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