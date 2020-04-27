Bu manşetleri kim attı

Yandaş basında çıkan iddialara son bir buçuk yılda yaptığımız manşetler ve haberlerle yanıt veriyoruz. Bu tablo gösteriyor ki FETÖ’yle mücadelede hiçbir gazete Cumhuriyet’i geçemez!..

cumhuriyet.com.tr
27 Nisan 2020 Pazartesi, 06:00



















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