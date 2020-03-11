Bugün günlerden Cumhuriyet Kitap!

11 Mart 2020 Çarşamba, 12:05

Her perşembe Cumhuriyet Kitap okunur!

Bu sayımızın kapağında 1990’lardan buyana şiir dünyamızda önemli bir yer tutan Hakan Savlı var. Yeni kitabı Kırgın Karnaval, sevme eyleminin insan hayatında yarattığı dalgalanmaları konu edinirken okurlarını da şiir sanatı dediğimiz güzelliklerin içinde dolaştırıyor.

Oğuz Demiralp 68 ruhunun simge filmlerinden Easy Rider’dan yola çıkıp, o günlerin özgürlük ortamından günümüze nasıl ulaşıldığını hatırlatıyor.

Günümüz yazarlarından Erlend Loe, Kadının Fendi romanında postmodern çağda, geleneksel kalıplardan uzaklaşıp kendini bulmaya yönelen bir kadın kahramanın hikâyesini anlatıyor. Kitabı Sacide Alkar Doster değerlendirdi.

Ali Şahin’in Atatürkçülükle sosyalsit solun tarihsel süreç içinde yakınlaşıp uzaklaşma dönemlerini incelediği Solun Büyük Yol Ayrımı kitabını Barış Doster tanıttı.

Günümüz romanının önde gelen yazarlarından Mehmet Eroğlu’nun polisiye yeni romanı Kötü Adamın On Günü’nü Buse Özlem Bay inceledi.

Latin Amerika’nın büyük romancılarından Jorge Amado’nun Teraza Batista’sı, hem bir bireyin hem de bir halkın hikâyesini büyülü diliyle anlatıyor. Kitabı Büşra Bakan inceledi.

Ukraynalı bir ressam olan Gritchenko’nun 1919-1921 yılları arasında kaldığı İstanbul’a ilişkin yazılı ve çizgili izlenimlerini aktardığı İstanbul’da İki Yıl kitabını Kaan Egemen tanıttı.

Çocuk sayfamızda bu hafta Burcu Yılmaz, mülteci sorununa çocukların gözünden bakan Benim Adım Mülteci Değil adlı kitabı tanıtıyor.

İyi okumalar.