Bugün günlerden Cumhuriyet Kitap!



Cumhuriyet Kitap 1572’inci sayısıyla bugün, gazetenizle birlikte...

Cumhuriyet Kitap Eki’mizin bugün yayımlanacak 1572’inci sayısının kapağında, İbrahim Atalay’la birlikte hazırladıkları Türkiye’nin Kültür Atlası kitabıyla Kenan Mortan var. “Kültürel ve iktisadi antropoloji” olarak tanıtılan kitap ülkemizin ekonomik ve toplumsal kültürüne özel bir bakış sunuyor. Tek tek en küçük birimlerin bir arada ne denli görkemli bir topluluk oluşturduğunu göstermesi belki de kitabın en önemli yanı. Bu nedenle güncel tartışmaların üstüne çıkıp ülkemize tarihsel, toplumsal ve kültürel bir bütün olarak bakabilmeyi sağlamasıyla özel bir ilgiyi hak ediyor.



Basın ve düşünce dünyamızın unutulmaz kahramanı Uğur Mumcu'nun, arkadaşı Önder Pekcan’a yazdığı mektuplar Uğur Mumcu'dan Mektup Var adıyla kitaplaştırıldı. Yazıldığı dönemin siyasal ve toplumsal duyarlılıklarını bütün içtenliğiyle yansıtan kitabı Ümit Aslanbay yayıma hazırladı, Mehmet Coşkun dergimizde tanıttı.



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Bir yılı aşkın bir süredir dergimizde “Sözebesi” köşesinde dil sorunlarını tartışan yazılarını okuduğunuz Sevgi Özel, bu haftaki yazısıyla köşesine son veriyor.

Nedeni dil sorunları karşısında kendini tek başına hissetmesi.

Türkçe duyarlılığı yüksek geniş okur kesimlerinin gazetemizde ve kitap ekimizde rastladıkları yanlış kullanımlar konusunda onu sorumlu görüp bizlere değil de ona başvurması, içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi arkadaşımızı.

Okurlarımıza hatırlatalım: Gazetemizde ve dergimizde sizi rahatsız eden yanlışlar gördüğünüzde başvuracağınız yer yazarın, muhabirin kendisi ya da sayfa sorumlusudur.

Gazetemiz yayın kurulunun da 1932’den bu yana Dil Devrimi’nin savunucusu olduğu bilinen gerçektir.

Turgay Fişekçi