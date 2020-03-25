Burak açıkladı, Göksel Gümüşdağ pozitif

Başakşehir Başkanı Gümüşdağ ve eşinin sonuçları bekliyor. Burak Yılmaz, Gümüşdağ’ın pozitif olduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
25 Mart 2020 Çarşamba, 16:28

Türkiye’de seyircili oynanan son maça ev sahipliği yapan Başakşehir’in Başkanı Meclis üyesi Göksel Gümüşdağ’ın Kadıköy yakasındaki bir hastanede gözlem altında tutulduğu, ilk testisinin negatif çıktıgı, ikinci testin ise beklendiği açıklandı.

Futbolcu Burak Yılmaz ise Gümüşdağ'ın hasta olduğunu açıkadı.

İddiaya göre testleri pozitif çıkan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşi tedavi altında.

İBBSK basın ofisi, koronavirüs pozitif haberlerini doğrulamadı.


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