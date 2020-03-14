“Burhan Pazarlama” olarak tanınan Demircan yaşamını yitirdi

14 Mart 2020 Cumartesi, 12:02

Kadıköy-Karaköy ya da Eminönü-Kadıköy vapur hattında yıllarca Burhan Pazarlama olarak bilinen, Burhan Demircan yaşamını yitirdi. İBB Demircan ile ilgili olarak, "Bir İstanbul beyfendisini kaybettik bugün... Vapurlarımızın bilindik siması, bir yakadan diğerine giderken yolculuklarımıza tebessüm katan nam-ı diğer “Burhan Pazarlama” aramızdan ayrıldı. Ruhu şad olsun, İstanbul onu hep hatırlayacak" paylaşımında bulundu.

BURHAN DEMİRCAN KİMDİR?

Yıllarca İstanbul’daki vapurlarda çeşitli ürünler satan, Burhan Demircan’ın ikna edici satış yöntemi yerli ve yabancı gazete ve televizyonlara haber oldu. Demircan’ın, “Her şeyi satarım” sözü halk arasında adeta klişeleşmişti.

CENAZESİ BUGÜN ATAŞEHİR’DE

Burhan Demircan’ın cenazesinin ise bugün Ataşehir Örnek Mahallesi Merkez Caminden kaldırılacağı öğrenildi.