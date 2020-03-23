Büyük Menderes Havzası'nda hasat edilen yağmur suyu 360 tona ulaştı

23 Mart 2020 Pazartesi, 10:36

Büyük Menderes Havzası’nda Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde 2019 yılında başlatılan ve kuraklıkla mücadelede yağmur suyunun verimli kullanımını amaçlayan ‘Yağmur Suyu Hasadı’ projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 360 ton yağmur suyu hasadı yapıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF-Türkiye) ve HSBC Türkiye’nin iş birliğiyle yürütülen projeyle hem köyün su ihtiyacının karşılanması hem de Büyük Menderes Havzası’nda ekolojik sürdürülebilirlik için tekrar edilebilir bir model oluşturulması amaçlanıyor. Ekim 2020’ye kadar 650 ton yağmur suyunun hasat edilmesinin hedeflendiği proje kapsamında yaklaşık 200 gönüllü, tatlı su, su riskleri ve yağmur suyu hasadı konusunda eğitimlerini tamamladı. Gönüllüller, Aydın’ın Haydarlı Köyü’nde düzenli aralıklarla saha çalışması yapmanın yanı sıra yerel halk için temiz su kaynaklarının korunması ile bireyler tarafından tekrar edilebilir küçük ölçekli önlem ve uygulamalar konusunda eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına destek veriyor.



