Büyükerşen’den Covid-19’la mücadele önerileri

29 Mart 2020 Pazar, 16:42

Şehir Hastanesinin açılmasıyla beraber kapanan ve atıl vaziyette duran Eskişehir Devlet Hastanesinin pandemi hastanesi olarak ilan edilip hizmete açılması gerektiğini söyleyen Yılmaz Büyükerşen, “Orası bin 200 yataklı büyük bir hastane ve pek çok donanımı ile atıl vaziyette duruyor. Eksik donanımı varsa bile, çok kısa sürede tamamlanabilir. Boş duracağına, özellikle Korona salgınıyla mücadele ettiğimiz şu günlerde değerlendirilmeli. Böylece özel hastanelerdeki Korona hastaları ya da şüpheli vakalar oraya alınabilirler. Özel ya da devlet ayrımı gözetmeksizin Korona hastaları ya da şüpheli vakalar, bütün hastanelere yayılıyorlar. Durum böyle olunca tehlike artıyor. Bütün hastanelerdeki sağlık çalışanları ile Korona hastaları dışındaki diğer hastalar da riske atılıyor. İşte, eski Devlet Hastanesi faaliyete geçirilip pandemi hastanesi haline getirilirse, böyle bir risk ortadan kalkabilir. Korona hastaları orada toplanabilir ve böylece daha etkili ve yetkin sağlık hizmeti sunulabilir. Peki, pandemi hastanesi dolarsa ne olacak? O zaman yeni bir pandemi hastanesi daha belirlenecek. Bu yöntem sadece Eskişehir’de değil Türkiye’de hızla uygulanmalıdır” diye konuştu.

BİR DAHA EĞİTİMİN AKSAMAMASI İÇİN…

Covid-19 salgını nedeniyle okullar ile üniversitelerde eğitime ara verildiğine ve uzaktan eğitim sistemine geçildiğine de vurgu yapan Büyükerşen, “görüldü ki söz konusu modelde sorunlar yaşanıyor. Bakın Anadolu Üniversitesinin 40 yıllık açıköğretim tecrübesi var. Bu anlamda uluslararası çapta eğitim de veriyor. O nedenle Anadolu Üniversitesinden yararlanılsın” dedi ve şunu ekledi: “Diğer üniversiteler de bu sistemi kullanmak zorunda kalacaklar. Ancak her üniversite böyle büyük bir modeli uygulayamaz. Bunun için sağlam bir altyapı lazım, teknoloji lazım, deneyim lazım, işi bilen ve o gelenekten gelen hocalar lazım. Ha, bazı üniversiteler denediler, ancak başarısız oldular. O nedenle diğer üniversitelerin, Anadolu’dan faydalanmaları lazım. Bence şöyle olmalı. Anadolu Üniversitesi bir televizyonda 24 saat yayın yapmalı. Veya TRT’nin bir kanalını üniversiteye verecekler ve üniversite, 24 saat her alanda eğitim hizmeti sunacak. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite dersleri… Her alanda… Hatta yaygın eğitim bile yapılabilir. Tarım eğitimi gibi, hayvancılık eğitimi gibi... Dolayısıyla ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve dahi başka başka eğitim kurumlarımız, çiftçimiz, hayvancımız, tüccarımız, sanayicimiz de faydalanır bu sayede. Belki bu iş hemen olmaz ama şimdiden çalışmalara başlansın ki, bu ve bunun gibi olağanüstü durumlarda bir daha eğitim aksamasın.”