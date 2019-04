16 yılda 23 bin 361 işçi, iş cinayetine kurban gitti!

Renta İşçileri adına basın metnini DİSK Birleşik Metal İş İşyeri Temsilcileri ve Basın Yayın Komisyonu okudu. 28 Nisan tarihinin dünyanın pek çok ülkesinde “İş Cinayetlerinde Hayatını Kaybeden İşçileri Anma ve Yas Günü” olarak kabul edildiğini söyleyen işçiler, bu nedenle pek çok ülkede, çeşitli sendikalar tarafından, iş kazalarına dikkat çekmek için etkinlikler yapıldığını belirtti.

KURALSIZLIK İŞ CİNAYETLERİNE NEDEN OLUYOR

İş kazalarının hız kesmediğini kaydeden işçiler, “Sermayenin kar hırsı işçileri öldürüyor. Ülkemizde her gün ortalama 5-6 işçi tamamı önlenebilir olan kazalarda alınmayan önlemler nedeniyle hayatını kaybediyor. ILO verilerine göre; dünyada her 15 saniyede 1 işçi, iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Her yıl 2 milyondan fazla işçi meslek hastalığı ve iş kazaları sonucu hayatını kaybediyor. Ülkemizde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre; 2018 yılında 1923 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. 2019 yılının ilk 3 ayında ölen işçi sayısı en az 392’ye ulaştı. 2002-2018 yılları arasında en az 23 bin 361 işçi hayatını kaybetti. İşçi sağlığına yapılacak yatırımlara maliyet gözüyle bakan patronların kar hırsı, artan üretim baskısı, esnekleşen ve kuralsız hale gelen çalışma koşulları işçilerin sağlığını bozuyor, iş cinayetlerine neden oluyor” dedi.



İŞVERENLERİN SORUMLULUĞU ÖRTBAS EDİLİYOR

Taşeron çalışma, kiralık işçilik ve gibi giderek yaygınlaşan esnek çalışma biçimlerinin sağlık ve güvenlik önlemlerini esnekleştirdiğine dikkat çeken Renta İşçileri, esnekleşen çalışma koşulları, uzayan çalışma saatlerinin iş kazaları ve iş cinayetlerini kaçınılmaz hale getirdiğini vurguladı. Mevcut sistemde meslek hastalıklarının takipsizlik tespit sürecindeki zorluklar nedeniyle ortaya çıkartılmadığını dile getiren işçiler, “Davutpaşa, Soma, Ermenek ve Torunlar katliamları ve daha niceleri vicdanları sızlatmaya devam ediyor. İş cinayetlerinin gerçek sorumluları hak ettikleri cezaları almıyor, davalarda işverenlerin sorumluluğu örtbas ediliyor. En son, 301 işçinin katledildiği Soma madeninin patronu tahliye edildi. Bununla kalınmadı, patronun maden ocağı işletme yetkisi geri verildi. Soma’da madenciler, ocakta yeterli güvenlik önlemi alınmadığı için öldüler ve Soma patronu Can Gürkan, her bir işçinin hayatına karşılık sadece 5 gün tutuklu kaldı” diye konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na çağrı yapan işçiler, 28 Nisan’ın İş Cinayetlerinde Kaybettiğimiz İşçileri Anma ve Yas Günü olarak ilan edilmesini istedi.