Bakanlıktan skandal yanıt

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in Milas’ta 3 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili soru önergesine skandal bir yanıt verdi.

Bakan Fatih Dönmez yanıtında maden ocağında Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) teknik heyetlerince denetimler yapıldığını belirterek “Rödövans sözleşmesi kapsamında faliyetlerin yürütüldüğü maden ocağında en son MAPEG oluru ile 30 Mayıs 2018 ve 18 Şubat 2019 tarihinde denetim yapılmıştır” bilgisi verildi. Girgin, yanıtın soru işaretleri yarattığına işaret ederek, “Bakanlık ‘18 Şubat’ta denetledim’ diyor. Kazanın meydana geldiği tarih zaten 18 Şubat’tır. MAPEG Heyeti olay üzerine apar topar acilen sahaya incelemeye gidiyor. Bu bir denetleme midir? Göçük vakası yaşanan ocağın yakınındaki yoldan geçenler bile bu blokun düşeceğini söylüyor. Ben buradan açıkça ifade etmek istiyorum, bu yaşanan kaza göz göre göre gelen bir cinayettir. Objektif bir denetleme mi yoksa sahaya karşıdan bakıp gidilen kâğıt üzerinde yapılan bir denetleme midir” diye sordu. Soma’dan bu yana 299 işçinin madenlerde yaşamını yitirdiğini belirten Girgin, “Demek ki denetimler sadece kağıt üzerinde yapılmakta” dedi.

Patronu denetliyor!

Bakanlıktan gelen yanıtta daimi nezaretçi defterinin yönetmeliğe uygun olduğunun belirtildiğine de dikkat çeken Girgin, şunları kaydetti: “Daimi nezaretçi fiilen sahada çalışıyor mu? Yoksa yasal zorunluluktan dolayı kâğıt üzerinde mi gösteriliyor? Eğer sahadaysa düşen bu bloku nasıl göremez? Çalışmanın durdurulması gerekeceği için gördü ama yazamadı mı? Yazsaydı işinden olurdu. O yüzden pek çok riski ve uygunsuzlukları görmezden gelip defterlerine yazamıyorlar. İşte bu yüzden İş Güvenliği Yasası yetersizdir diyoruz. Maaşını patrondan alan nezaretçi patronu denetlemekle görevli kılınırsa ne yazık ki bu tür acı sonuçlar kaçınılmaz hale geliyor.”

Girgin, yanıtta, “açık ocak işletmesi planlanan alanlarda ihtiyaç duyulması halinde şev stabilite analizlerine esas olacak jeoteknik raporun verilmesi zorunluluğu getirilmiştir” denildiğine de vurgu yaparak, “İhtiyaç duyulması halinde diye bir şey söz konusu olamaz. Mutlaka yapılması gerekir ki ocak geometrisi buna göre düzenlenir” dedi. Yine yanıtta, denetimlerde “projesine uygun çalışılması gerektiği yönünde ruhsat sahibine bildirimler yapılmıştır” denildiğini de belirten Girgin, “Gerçekten uygunsuzluk vardıysa neden gereği yapılmadı. Uygun çalışmadı ki bu kaza oldu ve maalesef 3 can gitti” diyerek tepkisini dile getirdi.