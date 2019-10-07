Somalı madencinin yolunu açın

Bağımsız Maden İşçileri Genel Başkanı Tahir Çetin, taleplerini yineleyerek “Tazminatlarımız taksitlere bölündü, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimden önce ilçeye ziyarete geldiği zaman taksitlerin 3’ü ödendi, sonra hiçbir taksit ödenmedi. Mahkemeye başvurduk, kazandık ama mahkeme kararları da yerine getirilmedi” dedi. Geri adım atmayacaklarını vurgulayan Çetin, “Hakkımızı almak için yürümeye kararlıyız. Yürümemizi istemiyorlarsa hakkımızı versinler. Yolumuzu açın” diye konuştu.

CHP milletvekilleri ve madenci aileleri, işçileri ziyaret ederek haklarının verilmesi için çağrıda bulundular. CHP’li Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Elimizde mahkeme kararı var, bu mahkeme kararına rağmen Valiliğin ve Kaymakamlığın sizin eyleminizi sonlandırması yasalara aykırıdır” diye konuştu. CHP Manisa milletvekili Bekir Başevirgen ise “Bu yürüyüş bir hak arama mücadelesidir. Yargı kararını tanımayan jandarma, keyfi müdahalelerine devam ediyor” diye konuştu.

Eşine destek vermek için eyleme katılan Gülsüm Kale, “İşimizi gücümüzü, çocuklarımızı bıraktık buraya geldik” dedi.

ULUSLARARASI DESTEK

Dünya Sendikalar Federasyonu (DSF) 5 yıldır ödenmeyen tazminatları için Ankara’ya yürüme kararı alan fakat engellenen Soma maden işçilerine destek açıklaması yayınladı. Açıklamada, örgütlenme ve mücadele haklarının uluslararası sözleşmelerle güvence altına alındığı belirtilirken, “DSF, sarı sendikacılığa karşı mücadele eden Bağımsız Maden-İş Sendikası ve maden işçileriyle her zaman dayanışma içindedir” dedi.