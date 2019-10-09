Memur düzeltme istedi



Memur ve emeklilerine 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 zam verilmesine karşılık, iğneden ipliğe her şeyin fiyatının ortalama yüzde 20 artması, geçinmekte zorlanan çalışanları daha da zor durumda bıraktı.

Bu gelişmelerin 2020 yılını çalışanlar için kâbusa çevireceğini vurgulayan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, gelir dağılımını iyileştirmenin, çalışanların yaşadığı sıkıntıyı gidermenin TBMM’nin elinde olduğuna işaret etti. Kahveci, şunları söyledi:

“Çalışan ve emeklilerimiz özellikle Bütçe Kanunu’nda toplusözleşmenin defolarının düzeltilmesi ve alım güçlerinin biraz olsun korunması için milletvekilleri ve siyasi partilerden beklenti içinde. Sözleşmelilere kadro, vergi dilimleri, 3600 ek gösterge, bütün ek ödemelerin emekliliğe sayılması, memurlara da bayram ikramiyesi verilmesi, liyakati yerle bir eden, adaletsizliğin kaynağı mülakatın kaldırılması gibi konuları toplusözleşme masasında gündemi getirdik. Ama gerekli hassasiyet gösterilmedi ve bunlar masadan kaçırıldı. ”

ÇÖZÜM TBMM’DE

Kahveci, bu tür nedenlerle yakında başlayacak bütçe maratonu ile birlikte TBMM’de bir “Memur Paketi” hazırlanmasını istedi. Bu paketle, yaşanan ekonomik sıkıntıları giderecek bir açılıma ihtiyaç olduğuna işaret eden Kahveci, “Toplu sözleşme masasında konuşulmayan, bütün ısrarlarımıza rağmen yetkili konfederasyon tarafından dile getirilmeyen konuların gündeme taşınması, elektrik, doğalgaz, gıda, ulaşım gibi harcama kalemlerinde dar ve sabit gelirlileri ekonomik uçuruma sürükleyen zamların yükünün hafifletilmesi en büyük arzumuzdur” dedi. Kahveci, örgüt olarak mücadelenin toplusözleşme süreciyle sınırlı olmadığını, her ortamda memurların yararına olacak girişimleri takip edeceklerini belirtti.

MUTFAK YANGIN YERİ

Ayrıca son zamlara karşın TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyonun yüzde 9.2 olduğunu, 2020 için de hedefin yüzde 8.5’e olarak açıklandığına dikkat çeken ve “Cebimize yansıyan enflasyonla TÜİK rakamları örtüşmemekte” diyen Kahveci, şöyle devam etti: “Zaten çarşı, pazar enflasyonunun yüzde 20’lerde olduğu herkesçe kabul ediliyor. Ama maaş zamları, hedeflenen en-flasyona göre belirlendiği için her yıl memur ve emekliler mağduriyet yaşamakta, çalışanlara yapılan maaş artışları, harcamalara gelen zamların oldukça altında kalmakta, maaşlar erimekte, mutfak yangın yerine dönmektedir.”