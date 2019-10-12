Tasarruf sözde kaldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, kamu idarelerinin 2018 ve 2019 ile ilgili ilk 6 aylık bütçe giderlerini karşılaştırdı. Genel bütçe kapsamındaki toplam 41 kamu idaresinden sadece 7’si geçen yıla göre daha az harcama yaptı. Ticaret Bakanlığı’nın gideri ise aynı kaldı.

YÜZDE 17.5 ARTTI

Geçen yılın ilk 6 ayında 1.5 milyar lira harcama yapan Cumhurbaşkanlığı, bu yılın aynı döneminde yüzde 17.5 artışla 1.8 milyar lira harcadı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın geçen yılın 6 ayında 4 milyar lira olan harcaması bu yılın aynı döneminde yüzde 24.8 artışla 5 milyar liraya çıktı. Oransal en fazla artış ise yüzde 63 ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda: 2.1 milyar liradan 3.5 milyar liraya çıktı. İkinci sırada yüzde 56.3’lük artışla TBMM geldi: Harcama 422.8 milyon liradan 660.8 milyon liraya çıktı. İçişleri Bakanlığı’nın harcaması da yüzde 53.5 artışla 4.1 milyar liradan 6.3 milyar liraya çıktı.

MİLLİ SARAYLAR TUTUMLU

Harcaması düşen idarelerin ilk sırasında Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı var. Harcamaları yüzde 72.6 azalışla 80 milyon TL’den 21.9 milyon liraya geriledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı ise harcamalarını yüzde 21.6 azaltarak 12.5 milyar TL’den 9.8 milyar TL’ye indirdi. Üçüncü sıradaki Tarım ve Orman Bakanlığı da yüzde 20.8 düşüşle harcamasını 23.6 milyar TL’den, 18.7 milyar TL’ye indirdi.

Öte yandan genel bütçeli idarelerin 2019 yılı ilk 6 aylık toplam harcaması yüzde 19.5 artarak 467.1 milyar TL’ye yükseldi. Başkanlığın raporunda, ayrıca bu yılsonuna ilişkin beklenti ve hedeflere de yer verildi. Buna göre, 960.9 milyar TL olarak öngörülen bütçe giderlerinin yılsonunda 992.3 milyar TL, 117.3 milyar TL öngörülen faiz giderlerinin ise 103 milyar TL olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Bütçede 880.3 milyar TL olarak hedeflenen gelirlerin 867.3 milyar TL; 756.4 milyar TL olarak hedeflenen vergi gelirlerinin ise 667.6 milyar TL olarak gerçekleşeceği öngörülüyor. Bütçenin yıl sonunda 125 milyar TL açık vermesi bekleniyor.