Can Yayınları’nın sahibi Can Öz: ‘Devletin desteğini hissetmiyoruz’

01 Nisan 2020 Çarşamba, 16:28

Koronavirüs salgınının ekonomik boyutları henüz tam anlaşılamıyor belki ama şimdiden birçok sektör bu durumdan olumsuz etkilendi. Bunlardan biri de yayıncılık sektörü. Birçok yayınevi kitap basımını ya durdurdu ya da sınırlandırdı. Biz de Can Yayınları’nın sahibi Can Öz’e ulaştık ve fikirlerini aldık. Can Yayınları’nın yanı sıra Socrates Dergi’yi de çıkaran Can Öz alınan önlemlerin yetersiz olduğunu ileri sürüyor.

COVID-19 salgını ve ardından gelen karantina yayıncılık alanında nasıl bir etki yarattı? Can yayınları ve Socrates Dergi nasıl bir politika izliyor şu sıralar?

Can Yayınları ve Socrates Dergi için iki öncelik var: süreç sonuna kadar kimseyi işinden etmeden maaşları zamanında ödemek ve tüm ekibin ve ailelerinin güvenliğini ve bu süreci atlatmalarını sağlamak.



Derginin Nisan sayısı çıktı mı bu arada? Bu konuda nasıl bir etkilenme söz konusu?

Çıktı. Dergi, Socrates organizasyonunun 3 yayın türünden biri. Podcast ve Stüdyo (youtube ağırlıklı) yayınlarını da evden çalışarak sürdürüyoruz. Ancak dergi bu yayınların en önemlisi, Socrates’in kalbi. Ancak az sayıda bastık tabii ve online mağazalar dışında da piyasaya dağıtmıyoruz. Salgının etkisini ise uzun uzun anlatmama gerek yok sanırım, gelirler yok oldu, giderler büyük oranda sürüyor. Herkes gibi.

Socrates’in Almanya ayağında durum ne?



Almanya’da Gruner + Jahr ile çalışıyoruz: yani Almanya’nın en büyük reklam dağıtım şirketi. G+J’den bir mektup geldi, özetle şunu diyor: “Sonbahara kadar reklam geliri beklemeyin, hatta o sırada dergiyi basmasanız daha iyi olur.” Bu mektup bizle birlikte Stern, Nat Geo gibi dergilere de gitti. Ancak hükümet muazzam destek fonları açıkladı Almanya’da. Hemen başvurduk. Süreci de bürokrasiden arındırdılar. “Doğru söylüyorum” diye beyan veriyorsunuz, desteğiniz küt diye çıkıyor. Yalan olduğu ortaya çıkarsa ileride size süründüreceklerini de açıklıyorlar tabii. En azından dergiyi yayınlayabiliyoruz gibi görünüyor şimdilik.

İŞSİZLİK ÖDEMELERİNDEN KESİLEN YARDIM OLMAZ

Devletten beklediğiniz bir destek var mı bu aşamada?



Açıkçası dilediğim çok destek var, özellikle çalışanlara yönelik. Kısıtlı çalışma ödeneği denen meretten yararlanırsanız çalışanların işsizlik ödemelerinden kesiliyor o yardım. Böyle saçma sapan iş olur mu? Yardım diyerek çalışanların zor durumda alacağı paradan kesinti yapmak ne demek? Olması gereken oysa çok daha basit. Bunun üzerine hem şirketlerin, hem çalışanların aynı anda yararlanacağı: doğalgaz, elektrik, su ödemelerinin ertelenmesi, işsiz kalanlar için ek destekler şart. Toplum ayakta kalamazsa kurumlar zaten ayakta kalamaz. Bu toplumun yüzde kaçı Nisan maaşlarını alabilecekler? Ya Mayıs? Her neyse. Sinirimiz zaten yeterince bozuk, daha fazla bozmaya gerek yok. Özetle, devletin desteğini ve güvencesini hiç hissetmiyoruz, hissetmeliyiz.



Son soru, bir vatandaş olarak bu süreçte hükümetin aldığı önlemleri nasıl buluyorsunuz, yeterli mi, yerinde mi, yoksa eksikler var mı?

Fazlasıyla yetersiz. Hükümetin yarardan çok zarar verdiğini düşünüyorum. Salgını önlemeyi ve vatandaşını değil, yalnızca kendi poposunu düşünen bir takım bıyıklı ihtiyarlar sadece konuşuyorlar. Arada işini iyi yapmaya çalışanlar da bu hengamede kayboluyorlar ne yazık ki.