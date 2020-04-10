'Çav bella korona'

10 Nisan 2020 Cuma, 12:31

Efes Selçuk Belediye Bandosu belediye hizmet binası önünden başlayarak kentin sokaklarını müziğin neşesiyle doldurdu. Bando takımı; hastane önünde sağlık çalışanlarına moral verirken, Efes Selçuk Halk Pazarı’nda alış veriş yapan vatandaşlar da müzik ziyafetine ortak oldu. Ülkenin içinde bulunduğu bu zor günlerde kentin sokaklarında moral dağıtan ve büyük beğeni toplayan bando ekibine sağlık çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da evlerinin balkonlarından alkışlarla eşlik ettiler.







“UMUT FİLİZİNİ YÜREKLERE SERPİŞTİRDİK”



Birbirinden güzel melodileri ile bu zor günlerde Efes Selçuk'a moral olan bando takımının adeta neşe saçtığını belirten Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “11 Nisan 2019’dan yani mazbatayı aldığımızdan bu yana Efes Selçuk’ta bir bando takımı kurulmasını istiyorduk. Ancak gönül isterdi ki; çok daha iyi şartlarda bunu yapalım. Sağlıkçılarımızın gerçekten tam bir kahramanlık gösterdiği bir dönemden geçiyoruz. Bu yüzden bütün hazırlığımızı yaparak hastaneye gittik. Sağlık çalışanlarımıza bir teşekkür ettik. Onların fedakârlıklarına olan minnetimizi göstermek istedik. Fark ettik ki; ufacık bir melodi şu anda onlar için bir mucize. Umarım her şey geride kalacak. Ve biz yine onların sayesinde, o kahramanların sayesinde yaşamaya devam edeceğiz” diye konuştu.







Toplumun böyle bir dönemde umuda ihtiyacı olduğunu kaydeden Başkan Sengel; “Bandomuz Efes Selçuk Halk Pazarı’nda da büyük bir coşkuyla karşılandı. Bütün sokaklarda da aynı durum söz konusu. Birçok kişiden telefon aldım. Biz eğer umut filizini biraz serpiştirebildiysek yüreklere ne mutlu bize” dedi.