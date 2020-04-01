Cenaze namazını kılıp, tabutu yaktılar!

01 Nisan 2020 Çarşamba, 18:43

Zonguldak’ta yaşamını yitiren Şerafettin Savaş’ın (71) taşındığı tabut, cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler tarafından yakıldı. Zonguldak Birlik Mahallesi’nde Şerafettin Savaş, hayatını kaybetti. Savaş’ın cenazesi, bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından özel kıyafetli ekipler tarafından Birlik mahallesindeki aile mezarlığında toprağa verildi.

NEDEN YAKILDIĞI AÇIKLANMADI

Savaş’ın taşındığı tabut daha sonra görevliler tarafından yakıldı. Tabutun neden yakıldığı belirtilmezken, Savaş’ın rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi.