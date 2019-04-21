3 kanser ameliyatı aynı anda yapılan Sunny'den iyi haber

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Selen Usta, köpeği Sunny'i rahatsızlanınca Veteriner Hekim Mete Betin'e götürdü. Köpeği muayene eden Betin, Sunny'nin meme, rahim ve kasığında tümör tespit edildi. 2 saatlik operasyon sonucu Sunny'nin vücudunda bulunan tüm kanserli bölgeler alındı.

Ameliyatın ardından köpeğin taburcu edileceğini söyleyen Veteriner Mete Betin, "Meslek yaşamının boyunca bu tür ameliyatları defalarda gerçekleştirdim.

Bir köpekte 3 ayrı kanser ameliyatını ilk kez yapıyorum. Sunny'nin sağlık durumu gayet iyi, kısa sürede eskisi gibi yaşamını devam ettirecek" dedi.