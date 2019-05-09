Bursa, Karaağız köylülerinin zaferi: Yargı tesise verilen yapı ruhsatını durdurdu

Mahkeme Bursa Büyükorhan’a bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santralının kurulması için verilen yapı ruhsatını durdurdu. Tesisin bölgedeki nadir ekosisteme zarar vereceğini belirten mahkeme, “Telafisi güç ve imkânsız zararlar doğuracaktır” ifadelerini kullandı. Köylüler hâlâ santrala karşı gece gündüz çadırda nöbette.



Köylülerin santral projesine karşı açtığı 3 davada da mahkeme köylüleri haklı buldu. Bursa İdare Mahkemesi, İl Toprak Koruma Kurulu’nun Karaağız köyüne santralın kurulması için tarım arazilerinin tarım dışı amaçlı kullanılmasına onay veren kararını 28 Şubat’ta oybirliğiyle durdurdu. Bursa 2. İdare Mahkemesi biyokütle enerji santralına ilişkin imar planlarını 14 Mart’ta oybirliğiyle durdurdu ve kararında yöre halkının tarım ve hayvancılık faaliyetlerini anımsattı. Santralın kurulması durumunda su temini sıkıntıları yaşanabileceği belirtilen kararda, santralın kurulmasıyla bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceğine dikkat çekildi.



Endemik tür vurgusu



Köylüler üçüncü davayı da biyokütle enerji santralının kurulması için verilen yapı ruhsatı veren Büyükorhan Belediye Başkanlığı’na açtı. Yapı ruhsatının iptalini isteyen köylüler santralın kurulması durumunda köylerinin göreceği zararı anlattı. Bursa 1. İdare Mahkemesi de santralın faaliyete geçmesi durumunda yöre halkının tarım ve hayvancılık faaliyetinin sekteye uğrayacağına dikkat çekti.

Ayrıca kararda “bölgede bulunan ve korunması gereken nadir ekosistemler ve endemik türler ile antik yerleşim alanı gibi kültür varlıkların zarar görebileceğinin anlaşıldığı” vurgulandı. Mahkeme, 4 Nisan’da oybirliğiyle aldığı kararda santralın kurulması durumunda telafisi güç ve imkânsız zararlar doğuracağını belirterek yapı ruhsatını durdurdu.