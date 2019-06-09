Kaplumbağa sınavı

Mersin’de Gümüşkum Tabiat Parkı’nın işletmesini alan özel şirketin, kaplumbağaların üreme döneminde sahile dozerler ve kepçelerle girmesi ve alanda pop festivali düzenlemek istemesi, Anamur Belediyesi’nin de Pullu Tabiat Parkı’nda kumul alanın üzerine toprak tabaka örtmesi ve piknik alanı oluşturma gayreti, koruma altındaki tabiat parklarını bir kez daha gündeme getirdi.

Tam tersini söylüyor

Gümüşkum’daki şirket ile Pullu’da çalışma yapan Anamur Belediyesi, attıkları adımların yasal olduğunu, kaplumbağa üreme alanlarına zarar vermeyeceğini ileri sürse de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün 2009’da yayımladığı genelge tersini söylüyor.

Genelgede özel şirketin ve Anamur Belediyesi’nin iki farklı tabiat parkında yaptığı çalışmalar kesin bir dille yasaklanıyor. Sahilin bütünlüğünün ve doğal dokusunun bozulması, sahilden kum alınmaması, kumul yapının bozulmaması, üreme döneminde sahillere araçlara girilmesi yasaklanıyor. Genelgede, koruma altındaki sahillerin yapılaşmaya açılmasının önlenmesi, sahillerde ışıklandırma yapılmaması, sahillere çöp dökülmemesi gerektiği de vurgulanıyor.

İnşaat çalışmalarının bakanlığın onayı ile ve üreme mevsimlerinde yani 1 Mayıs ile 30 Eylül arasında sadece gündüz saatlerinde yapılması gerekiyor. Belediyelerle valiliklerin yasal önlemleri alması gerektiği hükmü yer alıyor.

Genelgedeki hükümleri uygulamak ise belediyelerin görevi. Ancak ne belediyeler buna uyuyor ne de bakanlık genelge hükümlerinin takibini yapıyor. Genelgedeki hükümleri uygulamak ise belediyelerin görevi. Ancak ne belediyeler buna uyuyor ne de bakanlık genelge hükümlerinin takibini yapıyor.

25 nokta tescilli

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, Türkiye’nin Akdeniz sahillerindeki 25 nokta, caretta caretta ve denizkaplumbağalarının yumurta bırakma alanı olarak tescillendi. Bu alanlardan 5’i Kazanlı, Gümüşkum, Alata, Göksu Deltası ve Anamur Mersin sınırları içinde. Ve Bern sözleşmesi olarak bilinen, “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Alanlarının Koruması” sözleşmesi gereğince korunması gerekiyor.