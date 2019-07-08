ODTÜ'de ağaçlar kesildikten sonra hukuksuzluk ortaya çıktı!



Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yaptığı açıklamada yapılan işlemlerin yasal olmadığını belirterek "Belediyemiz görevlileri yani resmi kamu görevlileri rektörün talimatıyla kampüse sokulmuyor ve görev yapmaları engelleniyor." dedi.

Taşdelen'in yaptığı paylaşım şu şekilde:

"ODTÜ’de yurt yapılması istenilen alanda, Parselasyon yok, arsa şu anda kadastral parsel konumunda. Bu nedenle kazı izni ve inşaat ruhsatı yok. ODTÜ İmar Planı 12 no’lu plan notuna göre bu işlemleri yapmaya yetkili olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan da bunlar alınmış değil .Bu tespitler üzerine denetim yapmaya giden belediyemiz görevlileri yani resmi kamu görevlileri rektörün talimatıyla kampüse sokulmuyor ve görev yapmaları engelleniyor. Arkadaşlarımız bilahare kampüse girebiliyor ve tespitlerini yapıyor. Bütün bu hukuksuzluklar kabul edilemez. Rektör’e tekrar hatırlatıyorum. Belediye memurunun görevini yapmasını engelleyemezsin. Ruhsat almadan kaçak inşaat yapamazsın. Bu nedenlerle, Belediyemiz görevini yaparak, ruhsatsız şantiye binaları hakkında bugün tarihli zabıt tutmuştur."