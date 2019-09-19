Gelecek isyanda

Dünyanın bütün çocukları gelecek için birleşti. Bugün milyonlarca çocuk okula gitmeyerek gelecekleri için sokağa çıkacak. İklim krizinin farkına varılmasını isteyen çocuklar herkesi bir an önce hareket etmeye çağırıyor. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca iklim eylemcisi, kömür ve diğer fosil yakıtlara son verilmesini istiyor. 15 yaşındaki İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg önderliğinde bugün tüm dünyada eşzamanlı olarak yüz binlerce çocuk eylem yapılacak. Türkiye’de de eylem ve etkinliklerle destek verilecek.

New York’ta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yönetiminde 23 Eylül’de gerçekleşecek BM İklim Eylem Zirvesi’nde, küresel ısınmayı 2030 yılında 1.5 derece sınırında tutmak için gerekli adımları içeren somut planların duyurulması bekleniyor. Zirve’den hemen önce ise, Greta Thunberg’in öncülüğüyle başlayan iklim grevinin büyümesiyle, 20-27 Eylül tarihleri dünyanın dört bir yanında küresel iklim grevi haftası ilan edildi.

Küresel İklim Grevi kapsamında 137 ülkede 4 bin 500’ün üzerinde eylem ve etkinlik düzenlenecek. Bugün başlayan grev haftası 27 Eylül’de sona erecek. “Karar alıcıları iklim krizinin aciliyetine karşı bir an önce harekete geçmeye” çağıran iklim grevlerinin 15 tanesi ise Türkiye’de gerçekleşecek.

Türkiye’den destek

20-27 Eylül arasında dünyanın dört bir yanında iklim grevlerine “Sıfır Gelecek” adı altında bir araya gelen Türkiye’deki ekoloji ve çevre kurumları da destek verecek. Sıfır Gelecek kampanyası, 20 Eylül’de ve sonrasında düzenlenecek etkinliklerle iklim krizini kamuoyunun gündemine taşımanın yanı sıra, Türkiye’deki karar alıcıların bir an önce iklim krizine karşı acil ve adil planlama yaparak 2030’a kadar sıfır karbonlu bir geleceğe yönelik somut adım atmalarını talep ediyor.

Türkiye’deki 15 noktada yapılacak eylemlerin bazıları şöyle:

lstanbul’da bugün saat 14.00’ta Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılacak basın açıklamasının ardından 16.00’da Yoğurtçu Parkı’nda buluşulacak. Saat 18.00’ta ise Sıfır Gelecek Müzik Festivali kapsamında 10 sanatçının desteğiyle konserler gerçekleşecek.

İzmir’de ise saat 15.00’ta Alsancak İskele önündeki buluşmanın ardından, greve konserler ve gösteriler ile devam edilecek.

Ankara’daki eylem 14.00-18.00 saatleri arasında Kuğulu Park’ta yapılacak.

Ayvalık’ta ise Cumhuriyet Meydanı’nda saat 17.00’ta toplanılıyor.

‘Daha iyi bir eğitim için’

Eylem öncesi gazetemize konuşan 11 yaşındaki aktivist Atlas Sarrafoğlu iklim aktivisti olmaya Greta Thunberg’in hikâyesini duyunca karar verdiğini belirterek “Daha önce çevre kirliliği nedir biliyordum. Ama iklim krizinin bu kadar önemli olduğunu yeni öğreniyorum. Ve öğrendiklerim beni daha çok harekete geçmeye itiyor. İklim krizini durdurmak için bir şeyler yapmak lazım. Bu yüzden de yetişkinlere duyurmak gerekiyor. Çünkü iklim değişikliğine sebep olan onlar. Biz Fridays For Future’da okulumuzu boykot etmiyoruz. Çünkü okulumuzu seviyoruz. O yüzden iklim grevlerinde eğitimimizi bir günlüğüne feda ediyoruz. Hem ülkemizde hem de dünyada ileride daha iyi bir eğitim alabilmemiz için iklim grevleri yapıyoruz” dedi.

‘Gitmek istemiyorum’

Sarrafoğlu küresel iklim krizinin Türkiye’yi de çok etkilediğini belirterek “Türkiye, Amerika ve Çin gibi iklim krizine çok fazla sebep olmasa da, en çok etkilenen ülkelerin arasında Türkiye de var. Bize derslerde ülkemizin medeniyetin ilk kurulduğu yerde olduğu öğretiliyor. Ama şu anda iklim krizi yüzünden bütün insan medeniyetinin çökeceği söyleniyor. Ben medeniyetin kurulduğu bir ülkede bütün medeniyetin çöktüğünü görmek istemiyorum. Etrafımızda iklim krizinin sebebi olan petrol ve gaz yüzünden uzaklardan gelip savaşılmasını istemiyorum. Bilim insanları iklim krizi yüzünden büyük göçler olacağını söylüyor. Suriyelilerin savaş yüzünden nasıl evlerinden olduğunu gördük. Ben de savaşlar yüzünden evimi terk etmek istemiyorum. Bilim insanları iklim krizleri yüzünden daha çok savaşlar olacağını da söylüyor” diye konuştu.