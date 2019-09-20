Çocuklar iklim için birleşti: Şimdi değilse ne zaman?

İstanbul’daki Küresel İklim Grevi’nde yağmura karşın binlerce çocuk buluşup tek bir ağızdan, “İklim acil durumu ilan edilsin” çağrısı yapıp “Şimdi değilse ne zaman?” dediler.

Küresel İklim Grevi kapsamında dün, 11 yaşındaki aktivist Atlas Sarrafoğlu ve beraberindeki çocuklar WWF’nin Blue Panda yelkenlisiyle “Fridays for future” yazılı pankartla Kadıköy Kalamış’tan denize açıldı. Çocukların sorularını yanıtlayan WWF Akdeniz Ofisi’nden Yaz Güvendi, yelkenlinin amacının Akdeniz’deki plastik kirliliğine dikkat çekmek olduğunu söyledi. Belediyeler dahil birçok kurumla çalıştıklarını anlatan Güvendi plastiksiz bir İstanbul sözü vermesi için tekneye İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da beklediklerini anlattı.

Kadıköy’de buluşan 7’den 70’e yüzlerce kişi ise “Güneş, rüzgâr bize yeter” sloganı attı. Çocuklar, “Şirketleri değil, gezegeni kurtar”, “Karbon sıfır” ve “İklim bir banka olsaydı, çoktan kurtarılmıştı” yazılı pankartları taşıdı. Sarrafoğlu, “Bugün büyükler de bize destek veriyor. Artık iklim grevlerine başlıyoruz. Birçok şehir sular altında kalıyor. Buzullar yok oluyor. İnsanlar evlerini terk ediyor. Türlerin nesli tükeniyor. Yakında bizim de neslimiz tükenecek. Bu ilk iklim grevimizi unutmayın, artık hayatınız değişti. Bilimin arkasında birleşelim, formül bu. Çünkü iklim değişikliğinin bir kriz olduğunu bilim insanları söylüyor” ifadelerini kullandı.

9 yaşındaki Damla Altınbaş da “Ben dünyanın kötü olmasını istemiyorum, bu yüzden buradayım” dedi. 10 yaşındaki İlya Can, “Şirketlere değil, kendimize ve gezegenimize iyilik yapılmalı. Geleceğim için temiz gezegen, temiz gıda ve temiz su istiyorum” ifadelerini kullandı. Sivil toplum örgütü temsilcileri ve siyasetçilerin de katıldığı grevde çocuklara ilk kez yetişkinler de destek verdi.

ŞİŞLİ'DEN DESTEK

Gerçekleşen iklim grevlerine, Şişli Belediyesi’nden de destek geldi. Belediye çalışanları dün 1 günlüğüne iş bırakma eylemi yaptı. “Bu işyerinde grev var” pankartı açılarak iklim krizine dikkat çekilirken, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, “Bu dünya bizim değil, çocuklarımızın. Belediye olarak kullanacağımız tüm malzemelerin çevreye duyarlı olacağına söz veriyoruz” dedi.

ANKARA'DA ENGELLEME GİRİŞİMİ

Ankara’da Kuğulu Park’ta toplanan yaklaşık 60 çocuk, aileleri ve çevre örgütlerinin açıklama yapması polis tarafınden engellenmek istendi. Polis, katılımcılara sürekli “eylemi bitirin” uyarısında bulundu. Gerginliğin ardından Türkiye’nin Paris İklim Anlaşması’nı imzalaması istendi.

Çanakkale, Antalya, Bursa, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Adana, Balıkesir, Eskişehir, Mersin, Kocaeli, Konya ve Samsun’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kentte iklim grevleri yapıldı.

İZMİR'DE OTURMA EYLEMİ

İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda bir araya gelen öğrenciler, “İklim Grevi” gerçekleştirdi. Yaklaşık 70 öğrenci, ellerinde “Otuzlarımı görmek istiyorum”, “İklim krizinin farkında mısınız?”, “Denizler yükseliyor biz de”, “Geleceğimden endişe ediyorum” yazılı pankartlar taşıdı. Karbon salınımını azaltmak adına sadece 11 yılın kaldığını söyleyen öğrenciler, hükümeti ve yerel yönetimleri acilen önlem almaya davet etti. Oturma eylemine çok sayıda yetişkin de alkışlarla destek verdi. Eylem “Sıfır Gelecek” isimli platform öncülüğünde yapılan yürüyüşün ardından Kültürpark’ta gerçekleştirilen festival ile sona erdi.