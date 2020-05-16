CHP: ‘Erdoğan kriz gündemini değiştirmek istiyor’

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

CHP, kaynakları Erdoğan’ın daha önce de benzer çıkışlar yaptığını anımsatarak, İş Bankası düzenlemesinin gündemi değiştirme ve CHP’yi tartışma zeminine çekme amacıyla yapıldığı görüşünü bildirirken CHP’nin ekonomi konusunda yeni bir öneri paketi açıklayacağına dikkat çekiyor.

CHP kaynakları, Erdoğan’ın daha önce de bu konuda benzer çıkışlar yaptığını anımsatarak İş Bankası’ndaki CHP hisselerine el konulmasının miras hukuku kapsamında mümkün olmadığına dikkat çekiyor.

Erdoğan’ın, İş Bankası çıkışıyla Türkiye’nin yaşadığı ekonomik sıkıntıların perdelenmek istediğine dikkat çeken CHP kaynakları, bu kapsamda parti içinde doğrudan yüksek bir tepki verilmemesi Erdoğan’ın gündem değiştirme girişimine alet olunmaması gerektiği konusunda görüşler dile getiriyor.

Söz konusu düzenlemenin her türlü yargıdan döneceği görüşünü dile getirirken, siyasetten yapılacak tartışmanın Türkiye’nin asıl gündeminin önüne geçmemesi gerektiğini de ifade ediyor.