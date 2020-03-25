CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç: CHP'nin koronavirüs önlemleri kabul görmüyor!

25 Mart 2020 Çarşamba, 13:45

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkoç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde açıkladığı koronavirüs ile mücadele kapsamında alınması gereken ekonomik ve sosyal önlemleri içeren 13 maddenin uygulanmasına yönelik 22 ayrı önergeyi meclise sunduklarını ancak önerilerin Genel Kurul’da kabul görmediğini açıkladı.

Özkoç, ardından Genel Kurul’a sunulan 22 ayrı önergeye ilişkin bilgiler verdi. Özkoç, meclise sunulan önergeleri şu şekilde sıraladı;

"1. İnsanlarımıza evde oturun diyoruz. Sokağa çıkmayın diyoruz.

Peki hiç geliri olmayan yoksul aileler ne yapacaklar? Bunun için Kemal Kılıçdaroğlu’nun defalarca söylediği Aile Sigortası’nın derhal çıkartılarak en az aylık 2 bin lira verilmesini talep ettik. Bu kabul görmedi. Bunun kabul görmemesi şu anlama geliyor. Evde oturun, aç kalın, hasta olmazsanız da yoksulluktan başınıza gelenler sizin için neyse onlarla birlikte yaşayın.

2. İşçilerin işten çıkarılmasının önlenmesi gerekiyor.

Önerimiz yasal bir karşılık bulmadı ancak Metal-İş Sendikası’nın iş yerleri ile bir araya gelerek işçilerin işten çıkarılmasını engelleyecek bir karar aldığını öğrendik.

3. Doğalgaz, su, elektriği kesilmiş tüm vatandaşların hizmetinin açılması, borçlarının yapılandırılmasını istedik.

4. Çiftçilerin Ziraat Bankası ve kooperatiflere olan borçlarının ertelenmesini istedik.

5. Vatandaşlarının kredi kartları dahil bankalara olan tüm borçlarının tekrar yapılandırılmasını istedik.

6. Kamuda ders verdiği saat başına ücret alan ücretli öğretmenler ve usta öğretmenlere okulların kapalı olduğu dönem boyunca ücret ödenmesini istedik.

7. 1 Mart-30 Haziran arasında genelge ile faaliyetleri geçici olarak durdurulan esnaf ve zanaatkarların kira borcunun devlet tarafından ödenmesini istedik.

8.Turizm sektörüne büyük yük olan Konaklama Vergisi ve turizm payının kaldırılmasını istedik."

Özkoç, bu maddelerinin hiçbirinin mecliste kabul edilmediğini tekrar hatırlatarak "Şimdi bizi dinleyen vatandaşlarımız ve bazı iktidar mensupları şöyle seslenebilir; ‘İyi de biz bu parayı nereden bulacağız?’. İyi de bu devleti 18 yıl yönetirken har vurup harman savurmayacaktınız. Hazineyi boşaltmayacaktınız. Maliyeyi doğru yönetecektiniz. Doğru insanları göreve getirecektiniz. Türkiye’nin olanaklarını ve birikimlerini yok etmeyecektiniz" şeklinde konuştu.