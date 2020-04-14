CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürüyor
CHP'li Engin Özkoç, "İnfaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz, hazırlıklara başladık" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı. Özkoç, "Arkadaşlarımız çalışıyor" dedi.
İnfaz düzenlemesini içeren Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda dün kabul edilmişti.
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