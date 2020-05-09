CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir: ‘Temel gelir modeli oluşturulsun’
CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, salgın dolayısıyla işsiz kalan ve işyeri kapandığı için evde kalan 8 milyon 646 bin kişi olduğuna dikkat çekerek “Her ailenin asgari düzeyde mutlaka bir geliri olmalı. Geliri olmayanlara aile sigortasıyla temel gelir modeli oluşturulmalı” önerisinde bulundu.
Özdemir, pandemi kaynaklı ekonomik ve sosyal maliyetlerin hesap edilemediğine, açıklanan destek paketinde önceliğin insan sağlığı ve yaşamı olmadığına dikkat çekerek “Tüm paydaşların katılımıyla Ekonomik Sosyal Konsey toplanabilirdi. Bu yıkıcı sürece karşı kimi sektörler hazırlanabilirdi. Evde kal çağrısı yapılan vatandaşın ihtiyaç ve talepleri asgari imkânlar doğrultusunda karşılanabilirdi” dedi.
Salgın sürecinde 144 bin 690 işyerinin kapandığını ifade eden Özdemir, “500 bin yeni işsiz oldu. Ülke genelindeki AVM’lerde çalışanların 523 bini, kahvehanelerde çalışanların 213 bini işsiz kaldı. 1 milyon evde temizliğe giden kadın var. Toplam 8 milyon 646 bin kişi şu anda evinde oturuyor” diye konuştu.
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