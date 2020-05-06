CHP'li Aykut Erdoğdu: Damat ekonomiyi iflas ettirdi

06 Mayıs 2020 Çarşamba, 22:00

Küresel salgının yanı sıra ekonomik kriz emarelerinin iyice belirginleşmesi, dövizin engellenemeyen yükselişi ve Türk lirasının değer kaybına uğraması Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a sert eleştiriler yöneltilmesine neden oluyor.

ABD Doları'nın bugün 7.20 TL'ye lükselmesinin ardından muhalefet partileri liderleri art arda tepki içerikli sosyal medya paylaşımları yaptı.





Bunlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu oldu.

Erdoğdu, sosyal medya paylaşımında Berat Albayrak'ı hedef aldı ve ekonominin kötü gidişinatının önüne geçmek için koronivürs önlemlerinin gevşetildiğini ileri sürdü.

Erdoğdu şu ifadeleri kullandı:

"Damat ekonomiyi iflas ettirdi... Tek çare sağlığı boşverip önlemleri gevşeterek ekonomiyi canladırmaya çalışmak... Bunun için 2 milyon gencin kaderiyle oynanıp üniversite sınavları erkene çekildi... İnsanımızın sağlığı ve gençlerimizin kaderi damadın beceriksizliğine feda edildi.."

