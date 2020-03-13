CHP’li belediye başkanı görevden alındı
31 Mart yerel seçimlerinde Adana Ceyhan'da CHP’den Belediye Başkanı seçilen Kadir Aydar, yargılandığı davadan ceza alması nedeniyle görevden alındı.
Adana'da Ceyhan Belediye Başkanı CHP’li Kadir Aydar görevinden alındı.
Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın bir davadan dolayı 24 ay ceza aldığı gerekçesiyle belediye başkanlığından el çektirildiği öğrenildi. Aydar’ın belediye başkanlığının 1. yılını dolduracağı günlerde görevden alınmasının ardından yerine Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz atandı.
Ceyhan Belediye Başkanlığı için belediye meclisinin yeni bir seçimi ne zaman yapacağına önümüzdeki günlerde karar vereceği belirtildi.
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