CHP'li ismin son test sonucu da belli oldu
CHP’nin eski İstanbul milletvekili doktor Kadir Gökmen Öğüt, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Yaklaşık 10 gün önce baş ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran CHP’li Öğüt’e koronavirüs teşhisi konmuştu. İlk iki testi negatif çıkan Öğüt’ün son iki test sonucu ise pozitif çıktı.
Cumhuriyet Tv’den Serhat Doğan’a konuşan Kadir Gökmen Öğüt, hastanede bir hafta kaldıktan sonra evine geçtiğini ve ilaç tedavisinin sona erdiğini belirtti. Vitamin takviyesiyle karantina altında tutulduğunu ifade eden Öğüt’ü, doktorları evden takip ediyordu. İlk iki teste rağmen iki kez daha test yaptıran CHP Eski Milletvekili’nin, son test sonucu da pozitif çıktı. Şimdi hastalığın belirtiler artarsa hastaneye gidecek. Yurttaşları uyaran Öğüt, “Kimse bana olmaz demesin” beni en çok korkutan market alışverişi diye konuştu ve çeşitli tavsiyelerde bulundu.
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