CHP'li Kaftancıoğlu dizi setlerine dikkat çekti: Karar çıkarsa…
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Güvenç Dağüstün’ün Instagram’daki canlı yayınında dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Kaftancıoğlu, kamuoyundan büyük tepki çeken ve sosyal mesafeye uyulmayan dizi setlerindeki çalışanlarla ilgili bir girişimlerinin olacağını söyledi.
İBB’DEN KARAR ÇIKARSA SETLER DURACAK
İstanbul'da bu konunun belediyelerin yetkisinde olduğunu aktaran Kaftancıoğlu, dizi setlerini durdurma kararı almak için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile görüşeceklerini açıkladı. İBB’den karar çıkarsa İstanbul sınırları içerisindeki tüm dizi setleri duracak.
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