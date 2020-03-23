Çin'den alınan ilk parti hızlı tanı kitleri Türkiye'ye getirildi 

23 Mart 2020 Pazartesi, 07:33

Çin'den başlayarak dünyaya yayılan Türkiye'de de gün geçtikçe etkisini artıran koronavirüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla Çin'den temin edilen 15 dakikada virüs tespiti yapan hızlı tanı kitleri Türkiye'ye ulaştı.

Çin'in Şanghay kentinden alınan hızlı tanı kitlerini taşıyan Turkish Cargo'ya ait geniş gövdeli kargo uçağı sabaha karşı 04:00 sıralarından Atatürk Hava Limanı'na iniş yaptı.

TOPLAMDA 2 MİLYON ADET GETİRİLECEK



Burada resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından alınan kitler, aynı minibüse konularak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Çin'den temin edilen toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kitinin ilk partisi Türkiye'ye getirilirken kalan kısımlarının ise parça parça getirileceği öğrenildi.

HIZLI TANI KİTİNDE ORTAYA ÇIKAN 'MUSTAFA KEMAL' DETAYI

Çin hükümeti, 1940 yılında ülkelerinde yaşanan kolera salgını sonrası Atatürk döneminde kurulan akademinin kendilerine yaptığı yardım dolayısıyla Türkiye’ye korona virüs tespitinde kullanılan tanı kitlerini ücretsiz gönderdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde milletvekillerine bilgi veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki test yapabilen laboratuvar sayılarının ve test yapılma oranının arttırılacağını ifade etmişti. Hızlı tanı kitinin devreye alınmasıyla birlikte Çin’den 2 milyondan fazla hızlı tanı kitinin Türkiye’ye geleceği öğrenildi.

Konu sosyal medyanın da gündeminde yer buldu.

Paylaşımcılar “Çin hükümetinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, Refik Saydam Hıfzısıhha Akademisi’nin 1940 yılında kolera salgını için Çin’e gönderilen aşılardan para talep etmediği” bilgisine yer verdi.