15 Mart 2020 Pazar, 17:28

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs için Çin'in Hefei eyalatinde 15 dakikada sonuç verebilen koronavirüs testi geliştirildi. Parmaktan alınan az miktar kanın test çubuğunun üzerine damlatılmasıyla test sonucuna ulaşılıyor.

Çin'in Hefei eyaletinde bulunan bir şirket koronavirüs 15 dakikada tespit edebilen bir test geliştirdi.

Şekil olarak gebelik testini andıran çubuk test kiti, üzerine hastadan alınan kanın damlatılmasıyla sonuç veriyor.

Test çubuğunun üst kısmında yer alan göstergede sonucun 'negatif' ya da 'pozitif' olduğuna ilişkin bir çizgi beliriyor.

Çin Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, “15 dakika! Hefei, Çin'de bir firma 15 dakikada sonuç veren yeni koronavirüs test kitleri üretti” ifadeleri kullanıldı.





Elçiliğin yer verdiği Çin'in Xinhua ajansında yer alan habere göre klinik testlerde, test kitinin doğruluğu test edildi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre yakın bir dönemde testler Çin pazarında olacak.



