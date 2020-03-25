“Contagion”ın tıbbi danışmanı koronavirüse yakalandı
Koronavirüs salgınıyla birlikte yeniden gündeme gelen filmin tıbbi danışmanı Ian Lipkin sosyal mesafeye vurgu yaptı.
Steven Soderbergh’in 2011 tarihli filmi “Contagion” (Salgın) koronavirüs salgınından sonra yeniden gündeme gelmiş ve yaşadığımız günleri en gerçekçi anlatan yapım olarak nitelendirilmişti. Filmde tıbbi danışman olarak çalışan Ian Lipkin’in de COVID-19 testinin pozitif çıkması sosyal medyada yankı getirdi.
Üniversitede hocalık da yapan epidemiyolojist Ian Linkin salı günü Fox News haber kanalına verdiği bir söyleşide COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladıktan ve “Bende bile çıkıyorsa herkeste çıkabilir” dedi. Virüsün nereden bulaştığı hakkında bir fikri bulunduğunu da söyleyen Lipkin detay vermekten kaçındı ve virüs tüm ABD’ye yayıldığı için bunun artık bir önemi kalmadığını söyledi. Lipkin ayrıca sosyal mesafeyi korumanın virüsün bulaşmaması için en iyi yöntem olduğunu altını da çizdi.
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