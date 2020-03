Country müzik yıldızı Kenny Rogers öldü

21 Mart 2020 Cumartesi, 15:38

Country ve pop müzik listelerinin özellikle 70’li ve 80’li yıllarda domine eden isimlerden biri olan Kenny Rogers 81 yaşında hayata veda etti. Kariyeri boyunca üç Grammy ödülü kazanan sanatçının basın sözcüsü ölüm haberini şu sözlerle duyurdu: “Kenny Rogers doğal sebepler sonucunda ailesinin yanı başında huzur içinde evinde ebediyete göçmüştür”. Sanatçının cenazesi koronavirüs salgını sebebiyle ileri bir tarihte ve özel olarak yapılacak.

1938 yılında 8 çocuklu bir ailenin 4. çocuğu olarak dünyaya gelen Kenny Rogers müzik çalışmalarına 50’li yıllarda başladı. 1957 yılında adının duyulmasını sağlayan ilk parçası “That Crazy Feeling” bir rock’nroll şarkısıydı. Sonraları, önce caz, ardından da country müziğe geçiş yapan Rogers 1967’de The First Edition adlı grubun kurucuları arasında yer aldı. “Just Dropped In (To See What Condition My Condition Was In)”, “But You Know I Love You”, “Ruby, Don’t Take Your Love To Town” gibi parçalarla listelerin üst sıralarına tırmanan grup 1976 yılında dağılınca Kenny Rogers’ın solo kariyeri başlamış oldu.



Dolly Parton (solda) ile birlikte söylediği "Islands in the Stream" 1983 yılında haftalarca listelerde kalmıştı.

'LADY' PARÇASI 6 HAFTA 1 NUMARADA KALDI

Kariyeri boyunca 60’dan fazla hit şarkıya imza atan sanatçı 39 stüdyo albümü ve 80 single yayınladı. 21 şarkısı listebaşı olen Rogers’ın en bilinen parçaları arasında “Gambler”, “Coward of the Country”, Dolly Parton ile birlikte söylediği “Island in the Stream” ve 1980 yılında Billboard Hot 100 listesinde 6 hafta bir numarada kalan “Lady” sayılabilir.



70’li yıllardan itibaren oyunculuğa da başlayan Rogers çok sayıda televizyon filminde başrol oynadı ve sinemada “Six Pack” adında bir aile komedisi filminde başrol üstlendi. 2013 yılında Country Music Hall of Fame’e alınan Rogers aynı yıl country müziğin en prestijli ödüllerinden Willie Nelson Yaşamboyu Başarı Ödülüne layık bulundu.



Beş kez evlenen sanatçının, son eşi Wanda’dan olan ikizleri dahil geride bıraktığı beş çocuğu bulunuyor.