Cumhuriyet Pazar'da bu hafta

14 Mart 2020 Cumartesi, 15:13

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu bu hafta pazar konuğumuz. Yeni sezonda yeni bir diziyle ekranlara dönecek olan Doğulu ile tiyatro sahnesine adım atışını, dizi setlerinde verdiği emek mücadelesini, magazin dünyasında tartışma konusu olan karavanını, doğada başına gelen maceraları ve hayata dair pek çok şeyi masaya yatırdık. Doğulu, "Şikayet etmeden çalışırım. Sistemin içinde kalıp sistemi değiştirebilmek için. Set arkadaşlarımla konuşmanızı tavsiye ederim. Elimden geldiğince ezber bozuyorum sette" diyor.

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Orhun Atmış, kurumsal hayatı bırakan, güneye yerleşip organik sabun üretimi yapan müzisyen Bade Nosa'yı yazdı. Nosa yeni şarkısı "Kendim Abla"yı, "Hayatını bir çırpıda altüst etme ve yeniden yaratma gücüne sahip tüm kadınların şarkısı" diye tarif ediyor.

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Cumhuriyet Pazar bu hafta da dopdolu