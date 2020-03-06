Cumhuriyet yazarları okurlarla buluşuyor!

06 Mart 2020 Cuma, 13:48

Cumhuriyet yazarları, 28 Şubat'ta başlayan 14. Ankara Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. 508-A numaralı Cumhuriyet standında yapılacak imza günleri 6-7-8 Mart günlerinde devam edecek.

ULUÇ GÜRKAN’DAN İLK KİTAP, İLK İMZA

7 Mart Cumartesi günü yapılacak olan imza günü, hem Cumhuriyet Kitapları hem Uluç Gürkan açısından bir ilk olacak. Gürkan, güncelleyip genişletilen "Ermeni Sorununu Anlamak(Malta Yargılaması 1919-1921)" adlı kitabının yeni baskısını ilk kez okurlarına imzalayacak. Bu aynı zamanda Uluç Gürkan’ın Cumhuriyet Kitapları tarafından basılan ilk kitabı.

İMZA GÜNÜ PROGRAMI

6 Mart Cuma, 14.00 - Niyazi Altunya

7 Mart Cumartesi, 14.00 - Zeynep Oral, Işık Kansu, Uluç Gürkan

8 Mart Pazar, 13.00 - 15.00 - Ataol Behramoğlu

8 Mart Pazar, 14.00 - Mustafa Balbay