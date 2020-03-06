Cumhuriyet yazarları okurlarla buluşuyor!
Cumhuriyet yazarları, 28 Şubat'ta başlayan 14. Ankara Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla buluşmaya devam ediyor.
Cumhuriyet yazarları, 28 Şubat'ta başlayan 14. Ankara Kitap Fuarı kapsamında okurlarıyla buluşmaya devam ediyor. 508-A numaralı Cumhuriyet standında yapılacak imza günleri 6-7-8 Mart günlerinde devam edecek.
ULUÇ GÜRKAN’DAN İLK KİTAP, İLK İMZA
7 Mart Cumartesi günü yapılacak olan imza günü, hem Cumhuriyet Kitapları hem Uluç Gürkan açısından bir ilk olacak. Gürkan, güncelleyip genişletilen "Ermeni Sorununu Anlamak(Malta Yargılaması 1919-1921)" adlı kitabının yeni baskısını ilk kez okurlarına imzalayacak. Bu aynı zamanda Uluç Gürkan’ın Cumhuriyet Kitapları tarafından basılan ilk kitabı.
İMZA GÜNÜ PROGRAMI
6 Mart Cuma, 14.00 - Niyazi Altunya
7 Mart Cumartesi, 14.00 - Zeynep Oral, Işık Kansu, Uluç Gürkan
8 Mart Pazar, 13.00 - 15.00 - Ataol Behramoğlu
8 Mart Pazar, 14.00 - Mustafa Balbay
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