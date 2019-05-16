Sözler tutulmadı

AFAD’ın bağlı olduğu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM’de soru önergesi veren Bakırlıoğlu, “12 Eylül 2016 ve 27 Mayıs 2017 tarihlerinde Manisa ilimizde iki büyük deprem meydana gelmiştir. Artçı depremler aylarca sürmüş, vatandaşlar korku içinde yaşamak zorunda kalmıştır. Can kaybı olmamasına karşın evlerde maddi hasar oluşmuştur. Bu depremlerde; Akhisar ilçesi Sünnetçiler, Akselendi, Beyoba mahalleleri, Saruhanlı ilçesi Kumkuyucak ve Lütfiye mahalleleri, Gölmarmara ilçesi Tiyenli ve Değnekler mahallelerinde onlarca ev kullanılamaz hale gelmiştir” dedi. Bakıroğlu, evini yapmak isteyenlere 5 yıl ödemesiz 20 yıl vadeli 102 bin lira, yeni ev almak isteyen hak sahiplerine 162 bin lira uzun vadeli kredi kullandırılacağı sözü verildiğini anımsattı.