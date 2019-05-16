Turhan Selçuk'ta kazananlar belirlendi

Kazanan isimler 20 Mayıs’ta açıklanacak. Uluslararası Turhan Selçuk Karikatür Yarışması’na bu yıl 48 farklı ülkeden 435 karikatürist , 1687 eserle katıldı. Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de toplanan Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, Ruhan Selçuk, Kamil Masaracı, İzel Rozental, Serter Karataban,Turgay Karadağ, Aslı Alpar ve Halit Kurtulmuş Aytoslu’dan oluşan seçici kurul, eserleri tek tek inceledi. 3 turlu değerlendirmenin ardından ilk 3’e giren eserlerle, ödül almaya hak kazanan 21 karikatür belirlendi. Bu yıl, birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra, 5 başarı ödülü, jüri özel ödülü, Cumhuriyet gazetesi, Scrikss Kalem, Milas Kent Konseyi, Labranda Su, Leman, Bayan Yanı, Karikatür Atölyesi, İMOGA, Schneıder Temple, Tema Vakfı, Berk Laminant ve Team Fores özel ödülleri de verilecek. Ödül töreni 13 Eylül 2019 tarihinde yapılacak. Aynı tarihte sergilenmeye değer görülen ve ödül alan karikatürlerin sergi açılışı Turhan Selçuk Karikatürlü Ev’de gerçekleştirilecek. Sergi 1 Ekim’e kadar açık kalacak.