Selvitopu’na yönetici ödülü

Peyzaj Mimarları Odası’na gösterdikleri ilgi için çok teşekkür ediyorum. Bizim tek hedefimiz var; kentimizi daha yaşanılabilir hale getirmek. Sabah insanların kalkıp sokağa çıktığında nefes alabileceği yaşamdan mutluluk duyabileceği kent dokularını yaratabilmek için bu görevdeyiz. Bu anlamda da Karabağlar’da farklı birçok projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. En başta da Karabağlar’ın planlamasını geçtiğimiz dönem ele aldık. Bunun yanında Karabağlar’ın ihtiyacı olan kent meydanı, parklar ve kültür merkezleri gibi birçok tesisi hayata geçirebilmek için çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar bu dönemde de devam edecek” dedi.



Karabağlar Belediyesi olarak Uzundere’deki 80 hektarlık alanın İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne verilmesi için çaba harcadıklarını belirten Selvitopu, Poligon Deresi’nde bulunan 200 hektarlık alanın tamamının rekreasyon alanı olarak kent halkının hizmetine sunulmasını istediklerini de söyledi. l