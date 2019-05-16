Urla vapuruna kavuşuyor

Karşıyaka, Konak, Güzelbahçe rotasını izleyerek Urla İskelesi’nde son bulacak seferler Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Seferler için ilk hareket 09.15’te Karşıyaka İskelesi’nden olacak. Sırasıyla Konak ve Güzelbahçe’ye uğradıktan sonra 10.45’te Urla’da büyükşehir belediyesinin özel olarak yaptırdığı yüzer iskelede sefer tamamlanacak. Urla’dan İzmir’e dönüş seferi ise saat 21.00’de yapılacak. Sefer, Konak iskelesinde 22.15’te tamamlanacak.