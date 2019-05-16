EGİAD’dan düşünce kuruluşu

Toplantı, EGİAD Başkanı Mustafa Aslan’ın Milli Mücadele’nin 100. yılına ilişkin yaptığı konuşmayla başladı. Ulu önder Atatürk’ün açtığı yolda kararlıkla yürüyeceklerinin sözünü veren Aslan, “19 Mayıs 1919, Milli Mücadelemizin başlangıcının 100. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizi kuran, pek çok devrimle bizi çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyan, sadece bir asker değil, bir lider ve aynı zamanda bir başöğretmen olan Ata’mızı saygı, şükran ve özlemle anıyoruz. Bir yüz yılı gururla geride bırakıp önümüzdeki ikinci yüz yıla başlarken Cumhuriyetimizin temel değerlerine sıkı sıkıya bağlı, demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı genç iş insanları olarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı başarmak, ülkemizde yaşayan herkesin eğitim ve refah seviyesini yükseltmek için çalışmaya ve üretmeye aynı kararlılıkla devam edeceğimize söz veriyoruz. Bu vizyon çerçevesinde önümüzdeki ikinci yüz yıla başlarken üreten, sadece mal ve hizmet değil, bilgi, teknoloji, katma değer üreten, yenilik yaratan bir gençlik hayal ediyoruz. Düşünen, geliştiren, yaratıcı endüstrilere hâkim, ar-ge ve inovasyon odaklı bir genç bakışa ihtiyacımız var” dedi.

ÖNERİ SUNACAK

EGİAD Think Tank’le de ilgili konuşan Aslan, “Ana hedef ekonomik ve sosyal kalkınmaya destek olabilecek konularda bilgi üretmek ve bu bilgiyi kamuoyuyla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktır. Ulusal, bölgesel ve uluslararası sorunlara yönelik çalışmalar yapan, devletlerin karar alma süreçlerinin etkinliği artırmak ve doğru politikalar izlenmesini sağlamak amacıyla bir strateji oluşturmak için kurulmuş özel ve nitelikli araştırma merkezi olarak hareket edeceğiz. Öncelikle İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin ve bu yolla ülkemizin daha güçlü, daha dinamik ve refah seviyesi daha yüksek bir hale getirilmesine yardımcı olmak için eldeki sorunlara çözümler önermeyi, geleceğe dair stratejiler belirlemeyi hedefleyen bir araştırma platformu olacağız” diye konuştu.

Sunumun ardından söz alan Nobel Barış Ödülü Sahibi Büyükelçi Ahmet Üzümcü, “Uluslararası Güvenlik ve Silahsızlanma Alanında Sivil Toplumun Rolü” konusundaki görüşlerini paylaştı